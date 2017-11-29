Илья Михеев: Правильно говорят, что атака «Авангарда» беззубая. Исправимся
Нападающий «Авангарда» Илья Михеев поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:3).
- Хороший матч, были хорошие скорости. Неплохая игра получилась для болельщиков.
- В конце третьего периода чувствовали, что можете сравнять?
- Да, были моменты, надо было забивать.
- Четвертое поражение подряд - как будете прерывать серию?
- Отдохнем и будем выигрывать, сейчас у нас есть небольшая пауза, восстановимся.
- Главный тренер после игры с "Динамо" сказал, что атака беззубая.
- Нормально у нас все. Ну как атака - да, мало забиваем, особенно нападающие. Правильно говорят. Исправимся, - сказал Михеев корреспонденту "Советского спорта в Санкт-Петербурге".
Напомним, СКА обыграл "Авангард" со счетом 3:2. На шайбы Максима Чудинова и Ильи Михеева хозяева ответили точными бросками Сергея Плотникова, Владислава Гаврикова и Вячеслава Войнова.
Петербуржцы с 99 очками лидируют в общей таблице, омская команда с 61 очком идет второй на Востоке.
Следующий матч СКА проведет 2 декабря против "Йокерита", "Авангард" 5 декабря примет "Автомобилист".