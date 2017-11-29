- Хороший матч, были хорошие скорости. Неплохая игра получилась для болельщиков. 

- В конце третьего периода чувствовали, что можете сравнять?
- Да, были моменты, надо было забивать.

- Четвертое поражение подряд - как будете прерывать серию?
- Отдохнем и будем выигрывать, сейчас у нас есть небольшая пауза, восстановимся.

- Главный тренер после игры с "Динамо" сказал, что атака беззубая.
- Нормально у нас все. Ну как атака - да, мало забиваем, особенно нападающие. Правильно говорят. Исправимся, - сказал Михеев корреспонденту "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, СКА обыграл "Авангард" со счетом 3:2. На шайбы Максима Чудинова и Ильи Михеева хозяева ответили точными бросками Сергея Плотникова, Владислава Гаврикова и Вячеслава Войнова.

Петербуржцы с 99 очками лидируют в общей таблице, омская команда с 61 очком идет второй на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 2 декабря против "Йокерита", "Авангард" 5 декабря примет "Автомобилист".

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.