Нападающий «Авангарда» Илья Михеев поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:3).

- Хороший матч, были хорошие скорости. Неплохая игра получилась для болельщиков.

- В конце третьего периода чувствовали, что можете сравнять?

- Да, были моменты, надо было забивать.

- Четвертое поражение подряд - как будете прерывать серию?

- Отдохнем и будем выигрывать, сейчас у нас есть небольшая пауза, восстановимся.

- Главный тренер после игры с "Динамо" сказал, что атака беззубая.

- Нормально у нас все. Ну как атака - да, мало забиваем, особенно нападающие. Правильно говорят. Исправимся, - сказал Михеев корреспонденту "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, СКА обыграл "Авангард" со счетом 3:2. На шайбы Максима Чудинова и Ильи Михеева хозяева ответили точными бросками Сергея Плотникова, Владислава Гаврикова и Вячеслава Войнова.

Петербуржцы с 99 очками лидируют в общей таблице, омская команда с 61 очком идет второй на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 2 декабря против "Йокерита", "Авангард" 5 декабря примет "Автомобилист".