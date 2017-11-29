Нападающий «Авангарда» Андрей Стась поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:3).

- Хорошо играли, было много удалений, это подвело. Но в третьем периоде у нас был шанс сравнять счет. Была игра 5 на 3, 5 на 4. Мы обязаны были использовать шансы, но не забили, вот и результат.

- Игроки "Авангарда" часто выходили на рандеву с вратарем. Почему не получалось реализовывать?

- Сложно сказать. Вратарь здорово сыграл, где-то нам хладнокровия не хватило.

- У "Авангарда" четыре поражения подряд. Как команда будет выбираться?

- Будем анализировать, исправлять ошибки, сейчас домашние матчи, мы обязаны их выигрывать, - сказал Стась корреспонденту "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, СКА обыграл "Авангард" со счетом 3:2. На шайбы Максима Чудинова и Ильи Михеева хозяева ответили точными бросками Сергея Плотникова, Владислава Гаврикова и Вячеслава Войнова.

Петербуржцы с 99 очками лидируют в общей таблице, омская команда с 61 очком идет второй на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 2 декабря против "Йокерита", "Авангард" 5 декабря примет "Автомобилист".