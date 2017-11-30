- Мы понимали, что сегодня игра будет совершенно другая, готовились серьезно. Считаю, ребята играли с хорошей отдачей. Игра в целом была до шайбы. К сожалению, мы ее пропустили.

– Вы довольны игрой команды в нападении?

– Не могу сказать, что все очень хорошо, но они старались.

– Есть понимание, когда сможет играть Зарипов?

– Пока не могу вам ответить на этот вопрос, – передает слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».