– Это была важная для нас победа. Мы играли как команда. Спасибо ребятам. А также спасибо болельщикам - у нас тяжелые времена и это очень для нас важно.

– Игроки «Салавата» сегодня были более мотивированные?

– Да, наши ребята были сегодня голодны до победы, – передает слова Вестерлунда пресс-служба «Салавата Юлаева».