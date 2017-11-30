Эркка Вестерлунд: Спасибо болельщикам — у нас тяжелые времена и это очень для нас важно
Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд поделился мнением о победе над «Ак Барсом» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Это была важная для нас победа. Мы играли как команда. Спасибо ребятам. А также спасибо болельщикам - у нас тяжелые времена и это очень для нас важно.
– Игроки «Салавата» сегодня были более мотивированные?
– Да, наши ребята были сегодня голодны до победы, – передает слова Вестерлунда пресс-служба «Салавата Юлаева».