– Опять прибавляем в третьем периоде, нужно начинать так играть с первого периода. Было очень много моментов: выходы один на один, два в один, три в один. Нужно было забивать свои моменты. СКА – очень сильная команда, первое место в лиге по голам в большинстве. Мы много удалялись, нельзя было такого позволять соперникам. Считаю, что при игре 5 на 5 рисунок игры у нас был лучше.

– Четыре поражения подряд, следующий матч с «Автомобилистом». Как думаете, получится прервать серию?

– Это, конечно, неприятная серия. Следующий матч выходим играть только на победу. У нас обратного пути нет, – сказал Меньшиков корреспонденту "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, СКА обыграл "Авангард" со счетом 3:2. На шайбы Максима Чудинова и Ильи Михеева хозяева ответили точными бросками Сергея Плотникова, Владислава Гаврикова и Вячеслава Войнова.

Петербуржцы с 99 очками лидируют в общей таблице, омская команда с 61 очком идет второй на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 2 декабря против "Йокерита", "Авангард" 5 декабря примет "Автомобилист".