Майк Кинэн: К сожалению, не использовали свои шансы в большинстве
Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:3).
- ЦСКА показал очень сильную игру и заслуженно победил, но во втором периоде у нас был шанс перевернуть ход матча. К сожалению, при счете 1:2 не использовали свои шансы в большинстве и в начале третьего периода пропустили из-за удаления. Понятно, что это не может служить оправданием, но у нас травмированы пять сильных игроков основного состава, очень рассчитываем на их скорое появление, - передает слова Кинэна ТАСС.
Добавим, что это поражение стало для китайского клуба восьмым подряд. На данный момент «Куньлунь» набрал 43 очка и занимает 11-ю позиции в турнирной таблице Восточной конференции.