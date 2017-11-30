- ЦСКА показал очень сильную игру и заслуженно победил, но во втором периоде у нас был шанс перевернуть ход матча. К сожалению, при счете 1:2 не использовали свои шансы в большинстве и в начале третьего периода пропустили из-за удаления. Понятно, что это не может служить оправданием, но у нас травмированы пять сильных игроков основного состава, очень рассчитываем на их скорое появление, - передает слова Кинэна ТАСС.

Добавим, что это поражение стало для китайского клуба восьмым подряд. На данный момент «Куньлунь» набрал 43 очка и занимает 11-ю позиции в турнирной таблице Восточной конференции.