Хоккеисты «Бостона» на своей площадке переиграли «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

В составе «Брюинз» заброшенными шайбами отличились Чарли Макэвой, Райли Нэш и Тори Круг. У «Лайтнинг» точные броски на счету Андрея Шустра и Стивена Стэмкоса, которому ассистировали Никита Кучеров и Михаил Сергачев.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 из 36 бросков по воротам. Российский нападающий «Лайтнинг» Владислав Наместников провел на площадке почти 20 минут и закончил встречу с коэффициентом полезности «-2».

В следующей игре «Бостон» 2 декабря в гостях сыграет с «Филадельфией». Днем позже «Тампа-Бэй» на своем льду примет «Сан-Хосе».