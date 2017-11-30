В составе «Дакс» заброшенными шайбами отличились Кевин Руа и Антуан Верметт, оформивший в этой встрече дубль. У «Сент-Луиса» дублем отметился Кайл Бродзяк.

Нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провел на площадке 19 минут и не отметился полезными действиями.

В следующей игре 2 декабря «Анахайм» на выезде встретится с «Коламбусом». В тот же день «Сент-Луис» на своем льду примет «Лос-Анджелес».

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