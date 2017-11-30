В основное время в составе «Колорадо» отличились Александр Керфут и Никита Задоров. У гостей шайбы забросили Джош Моррисси и Брайан Литтл.

В овертайме Натан Маккиннон принес «Колорадо» победу.

Отметим, что россйиский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отразил 31 бросок из 33.

В следующем матче 2 декабря "Колорадо" сыграет дома с "Нью-Джерси", а "Джетс" в тот же день примет "Вегас".

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