«Колорадо Эвеланш» на своем льду победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 (ОТ).

В основное время в составе «Колорадо» отличились Александр Керфут и Никита Задоров. У гостей шайбы забросили Джош Моррисси и Брайан Литтл.

В овертайме Натан Маккиннон принес «Колорадо» победу.

Отметим, что россйиский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отразил 31 бросок из 33.

В следующем матче 2 декабря "Колорадо" сыграет дома с "Нью-Джерси", а "Джетс" в тот же день примет "Вегас".