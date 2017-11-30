Уменьшенная точная копия Кубка Гагарина и специальная шайба отправятся в космос на 72 дня. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

«В декабре этого года мы станем свидетелями событий, которые навсегда войдут в историю лиги и надолго запомнятся болельщикам. Впервые символика КХЛ побывает в космосе, копия Кубка Гагарина и шайба станут уникальными артефактами. Отрадно, что именно в нынешнем, юбилейном сезоне, при поддержке партнера КХЛ - госкорпорации «Роскосмос», - сообщил президент лиги Дмитрий Чернышенко.

Сообщается, что 17 декабря на борту ТПК «Союз МС-07» копия Кубка и специальная шайба отправятся в космос на 72 дня. Первый матч финальной серии текущего сезона КХЛ начнется с вбрасывания именно этой шайбы.

«Это мой третий полет, но впервые я сопровождаю в космос такой необычный груз. Думаю, что с сегодняшнего события мой интерес к игре, к чемпионату, непременно вырастет. И мне, и всему нашему экипажу, уже находящимся на орбите, приятно и почетно чувствовать себя послами хоккея и КХЛ в космосе», - поделился командир экипажа Антон Шпаклеров.