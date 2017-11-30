- Что ждали от второго «зеленого дерби» в карьере?

- Безусловно, боевую, увлекательную игру. Впервые прочувствовал всю атмосферу дерби в Уфе. Было чертовски неприятно проиграть с таким счетом, поэтому у нас сегодня был бешеный настрой.

- Что было ключевым в вашей победе?

- Выделю общие командные усилия. Парни играли с максимальной концентрацией весь матч. Выиграть в Казани с «сухим» счетом - это невероятно. Такие победы дорогого стоят, нам противостояла топ-команда. Можно сказать, что мы выдали практически безупречный матч. Жаль, что не реализовали большинство в концовке. Тем не менее, нам предстоит еще много работы для улучшения игры.