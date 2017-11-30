- У вас был план на игру?

- Да. Сыграть строго в обороне в первую очередь. Конечно, атаковать при любой возможности.

- Что стало ключевым в матче?

- Гол Бурдасова добавил нам уверенности, и мы довели этот матч до победы. Хорошо, что избежали глупых ошибок и удалений. Команда играла, как единое целое от вратаря до форвардов. Играли отчаянно, отступать уже было некуда.