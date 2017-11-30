Теему Хартикайнен: Хорошо, что избежали глупых ошибок и удалений
Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен – о победе над «Ак Барсом» (1:0) в регулярном чемпионате КХЛ.
- У вас был план на игру?
- Да. Сыграть строго в обороне в первую очередь. Конечно, атаковать при любой возможности.
- Что стало ключевым в матче?
- Гол Бурдасова добавил нам уверенности, и мы довели этот матч до победы. Хорошо, что избежали глупых ошибок и удалений. Команда играла, как единое целое от вратаря до форвардов. Играли отчаянно, отступать уже было некуда.