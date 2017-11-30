- Одна ошибка стоила нам трех очков. Счет всего лишь 1:0, и больше добавить нечего. Это была игра ошибок, и первыми ее совершили мы. Нас за это наказали.

- Сегодня не удалось забить в большинстве. Что именно не получается?

- У нас многое не получается в большинстве и уже давно. В этом есть моя вина, так как я выхожу на реализацию удалений и не забиваю.