- В «Динамо» грамотно к этому подошли. Мы жили по московскому времени. И это учитывалось даже при подъемах на утренние тренировки по возможности. Я чувствовал себя на Дальнем Востоке как раз неплохо! И еще отмечу, что мы там играли на маленьких площадках. Думаю, что всем в КХЛ надо на них переходить. Хоккей сразу становится быстрым и зрелищным. Больше моментов, больше голов, нет возни в углах, - сказал форвард.