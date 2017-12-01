"Мы проиграли сегодня по всем статьям, как плохо играли в обороне, так и плохо играли в атаке. Последняя игра на выезде, где-то не хватило нам свежести, игроков, которые не принимали у нас участие сегодня.

Но это не оправдывает команду, которая бьется за восьмерку. Мы должны выходить и быть одним кулаком, играть, как бы матч не складывался.

Сегодня "Автомобилист" был быстрее, свежее, как стечение – результат. Хочу поздравить "Автомобилист" с победой", - приводит слова Гулявцева официальный сайт "Автомобилиста".