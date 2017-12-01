"Мы настраивались на эту игру. Это заключительная игра домашней серии из четырех матчей. Нам хотелось выиграть. Мы опять начали не очень хорошо.

Проиграли первый период по броскам "Северстали". Хорошо, что забили первый гол. Во втором периоде забили еще парочку, по броскам более-менее выровняли. Перед третьим периодом попросил ребят сыграть нормально, выиграть хоть один период по броскам. На последние шесть секунд поставил Торченюка, попросил помочь Коваржу сыграть на ноль. Помог так, что ему пришлось дважды вытаскивать момент. Хорошо, что он сам справился с этим, он молодец, отыграл всю игру.

Болельщики нам помогли, немного подогнали нас. Хороший гол забили, когда Чайковски забивал, очень хорошо разыграли в пас, Торченюк Симакову, Симаков Гарееву, Гареев возвратил ее. Хороший гол. Закончили серию на мажорной ноте. Готовимся дальше", - приводит слова Крикунова официальный сайт "Автомобилиста".