– Спасибо «Спартаку» за хороший матч, – приводит слова Козлова официальный сайт «Магнитки». – У нас сегодня был отличный тест с хорошим соперником, у которого есть хорошая атака и надежная оборона, опытная команда, и я доволен тем, как выглядела моя команда и как она справилась с этой ситуацией, как ребята с первых минут бились, боролись, ловили шайбу на себя, Василий Кошечкин пластался в воротах, отстояли в меньшинстве. Доволен самоотдачей и тем, с каким сердцем сегодня играла команда.

– Чем объяснить тот факт, что в первом периоде «Металлург» переиграл «Спартак» по броскам 22-9, а в третьем периоде проиграли 4-18, но победа осталась за магнитогорцами?

– Согласен, броски создают преимущество, но хоккей это такой вид спорта, что иногда можно играть идеально в обороне, правильно выбрать тактику, много бросать, но результат может пойти в любую сторону. Главное, повторюсь, я доволен самоотдачей и тем, с каким желанием ребята сегодня хотели победить. Отсюда и результат.