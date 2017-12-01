"Коллегу с победой, команду соперника с победой. Я думаю, что и наша команда, команда соперника были в одинаковой ситуации – очки очень нужны, играли «от ножа», где-то самоотверженно, порой жестко и грубо, но это хоккей.

Я думаю, что наша команда хотя бы одно очко сегодня заслужила, но, к сожалению, опять, как и в предыдущей игре, получаем гол на отложенном штрафе и проигрываем игру. Разберемся.

Сейчас день паузы и опять в бой. У нас нет «завтра», у нас есть только «сегодня», потому что очень все плотно, и нет времени на какие-то тренировочные процессы, есть только время на восстановление. Думаю, что сейчас прежде всего нужно восстановиться и действовать дальше", - приводит слова Епанчинцева официальный сайт "Металлурга".