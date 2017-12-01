Илья Талалуев: Увидел то, что Кошечкин сместился, а потому бросил в другой угол
Форвард «Спартака» Илья Талалуев – о поражении от «Металлурга» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Илья, чем «Металлург» удивил в этом матче «Спартак» в отличие от московского поединка?
– Наверное, тем, что они хотели сегодня больше победить.
– Вы забили в КХЛ свою первую шайбу, открыв счет в матче. Расскажите, как зарождалась голевая ситуация?
– Я открылся, и мне повезло, шайба отскочила в мою сторону. Увидел то, что Кошечкин немножко сместился вправо, а потому бросил в другой угол.
– Шайбу забрали себе на память?
– Да, забрал, конечно.
– В чем вам, молодому хоккеисту, нужно прибавлять, чтобы забивать как можно чаще?
– Физически надо посильнее быть, и с головой немножко подружиться. А остальное – придет.