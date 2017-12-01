– Илья, чем «Металлург» удивил в этом матче «Спартак» в отличие от московского поединка?

– Наверное, тем, что они хотели сегодня больше победить.

– Вы забили в КХЛ свою первую шайбу, открыв счет в матче. Расскажите, как зарождалась голевая ситуация?

– Я открылся, и мне повезло, шайба отскочила в мою сторону. Увидел то, что Кошечкин немножко сместился вправо, а потому бросил в другой угол.

– Шайбу забрали себе на память?

– Да, забрал, конечно.

– В чем вам, молодому хоккеисту, нужно прибавлять, чтобы забивать как можно чаще?

– Физически надо посильнее быть, и с головой немножко подружиться. А остальное – придет.