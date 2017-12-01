– Тяжелый матч, были моменты. В большинстве много играли, – приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора». – Обидно, что пропустили, хотя мы над этим очень много работаем на каждой тренировке. Игра в большинстве – один из ключевых моментов. Когда мы забивали в большинстве, выигрывали.

Будем вместе разбирать и искать, где что не получается, устранять ошибки. По самоотдаче, все старались, играли с первой до последней секунды, но, к сожалению, проиграли.