Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра – о победе над «Трактором» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Трактору» спасибо за матч. Скажем так, нам нужно было сделать правильные выводы после домашней серии, в которой мы играли с теми же командами – с «Трактором» в том числе. Хорошо, что это у нас получилось.

Сегодня был очень тяжелый матч, равный. Нахватали мы немного дешевых удалений – где-то цепляли, игровая дисциплина хромала. Что хорошо, ребята пластались друг за друга. Для нас это был ключевой момент, мы здорово начали.

Был отрезок во втором периоде, когда мы глупо сыграли и отдали инициативу. Потом ребятам пришлось зубами вырывать, и в концовке они смогли это сделать. Ребятам спасибо за этот матч и за выездную серию», - приводит слова Скудры официальный сайт «Трактора».