У победителей встречи двумя голами отметился Мариан Габорик и по разу отличились Джони Брозински, Юсси Йокинен и Тайлер Тоффоли, а у хозяев льда дубль оформил Евгений Кузнецов.

Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов провел на льду 24 минуты 21 секунду и записал на свой счет результативную передачу, а его одноклубник Александр Овечкин отыграл 21 минуту 20 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Лос-Анджелес» с 33 очками поднялся на четвертое место в Западной конференции, а «Вашингтон» расположился на шестой строчке на Востоке, имея в активе на четыре очка меньше.

В следующем матче команда из столицы США 3 декабря примет «Коламбус», а «Кингз» днем ранее на выезде сыграют с «Сент-Луисом».

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Вашингтон – Лос-Анджелес – 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Голы:

1:0 – 4' Кузнецов (Орлов)

1:1 – 11' Габорик (Кемпе, Льюис)

2:1 – 21' Кузнецов

2:2 – 30' Бродзински (Макдермид)

2:3 – 30' Йокинен (Макдермид, Льюис)

2:4 – 59' Габорик (Пирсон)

2:5 – 59' Тоффоли