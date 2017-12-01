У победителей встречи дубль оформил Брендан Галлахер и по разу отличились Шарль Юдан, Эндрю Шоу, Алекс Гальченюк и Макс Пачьоретти, а у хозяев льда голами отметились Энтони Манта, Томаш Татар и Франс Нильсен.

«Монреаль» с 27-ю очками занимает девятое место в Восточной конференции, а «Детройт» в ней же расположился на 12-й строчке, имея в активе на два очка меньше.

В следующем матче «Канадиенс» и «Ред Уингз» 3 декабря вновь сыграют между собой, но уже в Монреале.