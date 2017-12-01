У победителей встречи дубли оформил Брок Бисер и Луи Эрикссон и единожды отличился Даниэль Седин, а у хозяев льда шайбы забросили Крэйг Смит, Филип ФОрсберг и Ник Бонино.

«Ванкувер» прервал серию из трех поражений кряду и с 28-ю очками занимает десятое место в Западной конференции, а «Нэшвилл» в ней же расположился на третьей строчке, имея в активе на пять очков больше.