«Ванкувер» прервал серию поражений, победив в Нэшвилле
В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» дома проиграл «Ванкуверу» со счетом 3:5.
У победителей встречи дубли оформил Брок Бисер и Луи Эрикссон и единожды отличился Даниэль Седин, а у хозяев льда шайбы забросили Крэйг Смит, Филип ФОрсберг и Ник Бонино.
«Ванкувер» прервал серию из трех поражений кряду и с 28-ю очками занимает десятое место в Западной конференции, а «Нэшвилл» в ней же расположился на третьей строчке, имея в активе на пять очков больше.