Рэпер L'One записал песню о российском хоккее и выпустил клип (видео)
Сегодня, 1 декабря, российский рэпер L'One выпустил клип на песню «Хоккеисты», посвященную отечественному хоккею.
«На написание этого трека меня вдохновили в первую очередь мои товарищи профессиональные хоккеисты – Овечкин, Кузнецов, Ковальчук и многие другие. И, вообще, испокон веков эта игра занимает огромную роль в нашей культуре.
В тексте, кстати, использовано огромное количество хоккейных выражений понятных только тем, кто занимается этим видом спорта, послушайте внимательно. О них мне рассказали игроки молодежных команд» – заявил артист лейбла Black Star.