«На написание этого трека меня вдохновили в первую очередь мои товарищи профессиональные хоккеисты – Овечкин, Кузнецов, Ковальчук и многие другие. И, вообще, испокон веков эта игра занимает огромную роль в нашей культуре.

В тексте, кстати, использовано огромное количество хоккейных выражений понятных только тем, кто занимается этим видом спорта, послушайте внимательно. О них мне рассказали игроки молодежных команд» – заявил артист лейбла Black Star.