Илья Воробьев, с которым «Металлург» в двух последних сезонах выиграл Кубок Гагарина и дошел до финала плей-офф, был отправлен в отставку 2 ноября. Сейчас он находится в Германии. Ему поступили предложения от трех клубов, включая «Автомобилист» и… «Металлург». В Магнитогорске пришли к выводу, что погорячились с тем решением.

Сам Воробьев находится в Германии, и ни одно предложение пока не принял.