По итогам голосования, которое стартовало 21 ноября и продолжалось в течение десяти дней, болельщики определили по четыре игрока (по два защитника и два нападающих) в команду каждого дивизиона.

Дивизион Боброва:

Защитники:

Марк-Андре Граньяни («Динамо» Мн) – 5964 голоса

Дмитрий Калинин («Спартак») – 4153 голоса

Нападающие:

Эли Толванен («Йокерит») – 5819 голосов

Илья Ковальчук (СКА) – 5598 голосов

Дивизион Тарасова:

Защитники:

Стаффан Кронвалль («Локомотив») – 3453 голоса

Никита Нестеров (ЦСКА) - 1988 голосов

Нападающие:

Кирилл Капризов (ЦСКА) – 3768 голосов

Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь») – 2480 голосов

Дивизион Харламова:

Защитники:

Андрей Марков («Ак Барс») - 3501 голос

Крис Ли («Металлург» Мг) – 3331 голос

Нападающие:

Сергей Мозякин («Металлург» Мг) – 4238 голосов

Владимир Ткачёв («Ак Барс») – 2614 голоса

Дивизион Чернышева:

Защитники:

Кевин Даллмэн («Барыс») – 2995 голосов

Филип Ларсен («Салават Юлаев») - 2759 голосов

Нападающие:

Найджел Доус («Барыс») - 4289 голосов

Линус Умарк («Салават Юлаев») – 2483 голоса

Напомним, что по правилам голосования болельщики могли выбрать не более двух игроков от одного клуба. В случае, когда по общей сумме голосов было отобрано три и более игрока от одного клуба, в стартовый состав от него попадало два первых хоккеиста, набравших наибольшее количество очков.

Первый этап голосования завершен. Теперь свое мнение выскажут журналисты, которые определят по одному вратарю, защитнику и нападающему от каждого дивизиона.