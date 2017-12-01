«Витязь» обыграл «Куньлунь»
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Куньлунь Ред Стар» завершился победой хозяев – 2:1.
В составе победителей отличились Александр Никулин и Алексей Макеев. У китайского клуба гол в активе Павла Воробья.
«Витязь» набрал 45 очков и занимает 11-е место на Западе. У «Куньлуня» 43 очка и 11-е место на Востоке.
3 декабря «Куньлунь» на выезде сыграет с «Амуром», а «Витязь» 5 декабря в гостях будет противостоять «Спартаку».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» - «Куньлунь» - 2:1
Голы: Никулин, 20:08, Макеев, 43:29 – Воробей, 22:06