В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на выезде обыграл «Баффало» со счетом 4:0.

У победителей встречи голами отметились Том Кюнхакль, Сидни Кросби, Джейк Гюнцель и Патрик Хернквист.

Российский форвард гостевой команды Евгений Малкин провел на льду 15 минут 26 секунд и записал на свой счет результативную передачу.

«Питтсбург» с 31-м очком поднялся на шестое место в Восточной конференции, а «Баффало» в ней же расположился на 16-й строчке, имея в активе 16 очков.