У победителей встречи голами отметились Брэндон Дубински, Артемий Панарин, Джош Андерсон и Ник Фолиньо, а у гостей шайбы забросили Кэм Фаулер и Кевин Руа.

Российский форвард хозяев льда Артемий Панарин, помимо гола, записал на свой счет две результативные передачи и был признан второй звездой встречи, а его одноклубник голкипер Сергей Бобровский участие в матче не принимал.

«Коламбус» с 35-ю очками поднялся на второе место в Восточной конференции, а «Анахайм» расположился на 13-й строчке на Западе, имея в активе 26 очков.

В следующем матче «Блю Джекетс» 3 декабря на выезде сыграют с «Вашингтоном», а «Дакс» в этот же день встретятся с «Нэшвиллом».