Шайба и две передачи Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Анахайм»
В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» дома обыграл «Анахайм» со счетом 4:2.
У победителей встречи голами отметились Брэндон Дубински, Артемий Панарин, Джош Андерсон и Ник Фолиньо, а у гостей шайбы забросили Кэм Фаулер и Кевин Руа.
Российский форвард хозяев льда Артемий Панарин, помимо гола, записал на свой счет две результативные передачи и был признан второй звездой встречи, а его одноклубник голкипер Сергей Бобровский участие в матче не принимал.
«Коламбус» с 35-ю очками поднялся на второе место в Восточной конференции, а «Анахайм» расположился на 13-й строчке на Западе, имея в активе 26 очков.
В следующем матче «Блю Джекетс» 3 декабря на выезде сыграют с «Вашингтоном», а «Дакс» в этот же день встретятся с «Нэшвиллом».