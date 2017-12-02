У победителей встречи голами отметились Брэндон Дубински, Артемий Панарин, Джош Андерсон и Ник Фолиньо, а у гостей шайбы забросили Кэм Фаулер и Кевин Руа.

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Видео: Панарин забросил шестую шайбу в сезоне

Российский форвард хозяев льда Артемий Панарин, помимо гола, записал на свой счет две результативные передачи и был признан второй звездой встречи, а его одноклубник голкипер Сергей Бобровский участие в матче не принимал.

«Коламбус» с 35-ю очками поднялся на второе место в Восточной конференции, а «Анахайм» расположился на 13-й строчке на Западе, имея в активе 26 очков.

В следующем матче «Блю Джекетс» 3 декабря на выезде сыграют с «Вашингтоном», а «Дакс» в этот же день встретятся с «Нэшвиллом».

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