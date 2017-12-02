У победителей встречи дубль оформил Райан Дзингел и по разу отличились Зак Смит, Бобби Райан, Тома Шабо и Майк Хоффман, а у хозяев льда две шайбы забросил Андерс Ли и по одной – Антони Бовилье, Эндрю Лэдд и Джейсон Чимера.

«Оттава» прервала серию из семи поражений и с 24 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, а «Айлендерс» в ней же расположился на пятой строчке, имея в активе 32 очка.