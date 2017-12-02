«Сан-Хосе Шаркс» в гостях одержал волевую победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

В составе хозяев льда в конце первого периода отличился Колтон Севьюр. У гостей во втором и третьем периоде точными бросками отметились Джо Павелски и Крис Тирни.

После 24-х сыгранных матчей "Сан-Хосе" занимает шестое место в Западной конференции, а "Флорида" после 25-ти проведенных встреч идет предпоследней на Востоке.

В следующем матче 3-го декабря "Шаркс" в гостях сыграет с "Тампой", а "Пантерз" в тот же день на чужом льду сразятся с "Каролиной".