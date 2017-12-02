«Виннипег Джетс» на своем льду переиграл «Вегас Голден Найтс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:4.

В составе хозяев льда отличались Тайлер Майерс, Мэтт Хендрикс, Патрик Лайне, Николай Элерс, Майк Шафли и еще дубль на счету Кайла Коннора. За гостей шайбы провели Коди Икин, Вильям Карлссон, Эрик Хаула и Колин Миллер.

После 26-ти матчей "Джетс" лидируют в Западной конференции, а "Найтс" идут пятыми.

В следующем матче 4 декабря "Виннипег" примет "Оттаву", а "Вегас" в тот же день сразится с "Аризоной" в родных стенах.