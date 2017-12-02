«Разочарования на Востоке? Всех насмешила "Лада", которая затянула тренерский вопрос настолько, что сама себя дискредитировала. А вот "Югра" с тренерской перестановкой не ошиблась — игра у команды начинает налаживаться. Да, сейчас идет серия поражений, но нет разгромов, в каждом матче Ханты-Мансийск цепляется, поэтому рано или поздно результат к команде придет. Но все же главное разочарование для меня — «Адмирал».

Я всегда был сторонником большого хоккея на Дальнем Востоке, ведь там народу интересны даже наши матчи легенд и ветеранов, на которые собираются полные стадионы. Тем неожиданней для меня полупустые трибуны арены во Владивостоке, названной в честь великого защитника Вячеслава Фетисова. Да, у «Адмирала» в этом сезоне нет результата, нестабильное первое звено, определявшее результат, но снижение зрительского интереса — это еще более тревожный момент. Владивостоку нужно внимательно разобраться, в чем причины», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.