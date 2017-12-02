Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан второй звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Напомним, Панарин отдал две результативных передачи в победном матче с «Анахайм Дакс» (4:2).

Первой звездой признан вратарь «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джарри в матче с «Баффало Сэйбрз» совершивший 34 сэйва (4:0).

Замкнул тройку лучших игроков дня нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, набравший три очка в матче с «Вегас Голден Найтс».