- То, что Казань и Омск ее возглавляют, не назову сюрпризом, хотя перед стартом чемпионата в дивизионе Чернышева как фаворита я воспринимал все-таки не «Авангард», а «Салават Юлаев». Третьим идет «Автомобилист». Он занимает свое место, ведь летом активнее Екатеринбурга на Востоке усиливалась только Уфа. Выше головы прыгает «Нефтехимик», который, если говорить объективно, пока занимает в конференции место «Магнитки» и того же «Салавата». Ну а за спиной этой большой четверки - самое интересное. Шесть-семь команд идут нога в ногу, причем, если внимательно посмотреть календарь, на Востоке впереди очень много стыковых матчей, по сути, за шесть очков.

- Кто в этой гонке семи за четырьмя путевками в плей-офф выделяется?

- В этом сезоне с большим интересом слежу за «Амуром» - молодой, боевой командой с большим количеством местных воспитанников. Вчера против ЦСКА Хабаровск играл без своего лидера вратаря Метсолы - и за результат не зацепился. Но накануне «Амур» первым в этом сезоне забросил пять шайб в ворота «Йокерита» - лучшей оборонительной команды чемпионата, плюс уже побеждал в Уфе и Магнитогорске. «Амур» всегда был домашней командой и для меня большой сюрприз, что в последнее время он опасен и в гостях. Большие хоккейные регионы представляют «Металлург» и «Салават», без плей-офф эти клубы представить не могу. Не узнаю «Трактор» - очков у команды не очень мало, но играет она в скучноватый, не характерный для Челябинска хоккей. Не менее популярны «Барыс» и «Сибирь», однако меня огорчают постоянные качели в их исполнении. А если нет стабильности, нет и результата. То же могу сказать о «Куньлуне» - клубы-новички уже приучили нас к тому, что в дебютном сезоне выстреливают, а потом идут на спад.