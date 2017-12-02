- За «Спартак» ты с детства?

- Врать не буду - нет. Но при этом болел всегда исключительно за красно-белых. В футболе - за «Манчестер Юнайтед», в хоккее - за «Детройт Ред Уингз».

- А сейчас в футболе за кого?

- Сейчас за «Спартак» московский, конечно! Когда перешел в клуб - постепенно, можно сказать, любовь к футбольным одноклубникам прививалась. Переживаю сейчас за них очень. Вот расстроился тут недавно. После «Марибора». Был уверен, что победят. С игроками «Спартака» общаемся периодически - когда есть возможность, ходим на матчи. Причем любого уровня! Раньше были только на дерби. А теперь неважно, грубо говоря, с «Амкаром» играют или с «Ливерпулем», есть возможность - приходим.