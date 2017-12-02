Игра в Уфе начнется сегодня в 14:30 мск.

- Уфа - топовая команда, которая выйдет на лед после эмоциональной гостевой победы над «Ак Барсом», заряженная уверенностью в своих силах. Для нас важно хорошо начать, сразу же почувствовать игру - это будет иметь огромную роль. Кроме того, необходимо уделить пристальное внимание некоторым ведущим нападающим «Салавата», проделать качественную работу в обороне и выжать преимущество из своих моментов. Надо подойти к поединку ответственно и дисциплинированно, - отметил Дуайер.