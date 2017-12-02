Напомним, астанинцы уступили во всех пяти встречах, а в играх со СКА и «Локомотивом» проиграли, соответственно, со счетом 1:9 и 0:5.

- Начну издалека. Мы прогнозировали этот небольшой спад, потому что предстояли пять матчей на выезде: два тяжелейших матча в Новосибирске, затем три игры против топовых клубов КХЛ, и мы знали, что нас ждет серьезное испытание. Ни один клуб еще не проходил дистанцию без подобных спадов. В принципе, это нормальное явление для хоккея. Мы стараемся искать в этом положительные моменты, смотрим наших новых игроков - кто выдерживает, кто нет. Что касается последних матчей, то все видели, что в трех из них нам не засчитывали заброшенные шайбы. Не важно, справедливо или нет, но, все равно, это может сказаться на психологии игроков. А так, к концу этой тяжелой серии накопилась усталость. Да и эмоций не осталось. У нас был выходной, мы отдохнули, набрались сил и с нетерпением ждем домашних матчей. Уверен, что казахстанские болельщики придут поддержать нас, и дома будет совсем другая игра. Отступать нам уже некуда. Матчи будут тяжелые, мы к этому готовимся и настраиваемся только на победу, - сказал специалист.