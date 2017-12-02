В составе победителей отличились Линус Умарк и Глеб Кузьмин. «Салават Юлаев» набрал 56 очков и занимает седьмое место на Востоке. У «Динамо» 50 очков и десятое место на Западе.

4 декабря «Салават Юлаев» примет московское «Динамо», а минское «Динамо» в гостях сыграет с «Ак Барсом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» - «Динамо» (Минск) – 2:0

Голы: Умарк, 34:18, Кузьмин, 36:13