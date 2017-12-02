«Йокерит» — СКА. Коскинен в воротах, Шипачев в первом звене
Тренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита».
В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин.
Первое звено: Гавриков-Войнов, Ковальчук-Шипачев-Калинин;
Второе звено: Хафизуллин-Херсли, Гусев-Прохоркин-Плотников;
Третье звено: Яковлев-Рундблад, Широков-Коскиранта-Барабанов;
Четвертое звено: Рыков, Тихонов-Каблуков-Кетов.
Напомним, матч пройдет 2 декабря в Хельсинки на открытом воздухе и начнется в 18:00.