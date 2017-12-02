Тренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита».

В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин.

Первое звено: Гавриков-Войнов, Ковальчук-Шипачев-Калинин;

Второе звено: Хафизуллин-Херсли, Гусев-Прохоркин-Плотников;

Третье звено: Яковлев-Рундблад, Широков-Коскиранта-Барабанов;

Четвертое звено: Рыков, Тихонов-Каблуков-Кетов.

Напомним, матч пройдет 2 декабря в Хельсинки на открытом воздухе и начнется в 18:00.