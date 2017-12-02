- Дацюк еще не на сто процентов готов, он уже рвется в бой, но по медицинским показателям ему надо еще паузу выдержать. Только приехавший к нам Патрик Торесен по движению хорошо выглядит, но сегодня играют те ребята, которые готовились. Он входит в ротацию как и все, как и Максим Карпов, как Артем Зуб и Антон Белов. Сегодня их нет, но в следующей игре мы можем их удивить, - передает слова специалиста «Р-Спорт».