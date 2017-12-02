В составе победителей отличились Стаффан Кронвалль, Артур Каюмов, Андрей Локтионов, Денис Алексеев, Павел Коледов, Денис Мосалев и Егор Аверин. У «Сибири» забивали Владислав Наумов, Александр Бергстрем и Владимир Первушин.

«Локомотив» набрал 70 очков и занимает четвертое место на Западе. У «Сибири» 50 очков и девятое место на Востоке.

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«Локомотив» - «Сибирь» - 7:3

Голы: Кронвалль, 04:21, Каюмов, 19:21, Локтионов, 22:05, Алексеев, 28:30, Коледов, 32:39, Мосалев, 52:24, Аверин, 57:41 – Наумов, 05:55, Бергстрем, 19:02, Первушин, 25:23