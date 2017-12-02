- Хочется поблагодарить обе команды. Интересный матч получился. Нам где-то, наверное, повезло – отскоки, подскоки. Везение – это результат того, что у команды было огромное желание. Мы возьмём это везение с собой. Будем готовиться дальше, - передает слова Назарова официальный сайт «Нефтехимика».

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