- Хочется поблагодарить обе команды. Интересный матч получился. Нам где-то, наверное, повезло – отскоки, подскоки. Везение – это результат того, что у команды было огромное желание. Мы возьмём это везение с собой. Будем готовиться дальше, - передает слова Назарова официальный сайт «Нефтехимика».