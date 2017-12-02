Зинэтула Билялетдинов: Мы все еще не можем исправить большинство
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о причинах поражения «Нефтехимику» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Команды играли на результат. Есть у нас вопросы, мы все еще не можем исправить большинство. Мелкие ошибки, после которых нам забивают... Это тоже беспокоит нас.
- С чем сегодня связана низкая реализация?
- Да не только сегодня. Вот и нас это и беспокоит.
- Что мешает забивать больше?
- Сложно сказать, есть разные вещи, которые нам мешают. Соперник – одна из причин, - передает слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».