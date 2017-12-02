- Команды играли на результат. Есть у нас вопросы, мы все еще не можем исправить большинство. Мелкие ошибки, после которых нам забивают... Это тоже беспокоит нас.

- С чем сегодня связана низкая реализация?

- Да не только сегодня. Вот и нас это и беспокоит.

- Что мешает забивать больше?

- Сложно сказать, есть разные вещи, которые нам мешают. Соперник – одна из причин, - передает слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».