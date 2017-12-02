- Как вам такой формат игры на открытом воздухе?

- Непривычно. Перед матчем волновался, что это будет не игра, а непонятно что. А так - хорошая игра получилась.

- Какие советы давали своим игрокам по игре на улице? У вас больше опыта игры в таких матчах.

- Я-то играл при -20, салом мазались, газеты подкладывали. Все было.

- Если в Петербурге будет такой матч, еще больше было бы зрителей?

- Конечно. Думаю, больше 18 тысяч соберется.

- Когда Торесен сыграет?

- В следующей игре.

- Первая тройка уже устоявшаяся?

- Нет.

- Хотели бы такие игры почаще в КХЛ?

- Чтобы не слишком много было, но было бы интересно. Много зрителей сегодня собрали, - приводит слова Знарка корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

СКА обыграл «Йокерит» в первом матче КХЛ на открытом воздухе со счетом 4:3. У хозяев отличились Хенри Иконен, Томми Хухтала и Никлас Енсен. Гости ответили точными бросками Ильи Ковальчука, Ярно Коскиранты, Вадима Шипачева и Сергея Калинина.

Отметим, встречу в Хельсинки посетило 17645 зрителей, что стало рекордом для КХЛ.

После этого матча в активе петербуржцев 102 очка, они лидируют в общей таблице. Финская команда с 77 очками занимает третье место на Западе.

Следующий матч СКА проведет 4 декабря на выезде против "Нефтехимика", "Йокерит" днем позже встретится с "Северсталью".