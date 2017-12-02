- Поздравляю Эркку Вестерлунда и его команду с завоеванием трех очков. Сегодня для нас было важно хорошо начать матч, и это получилось. Мы играли очень терпеливо и дисциплинированно в первом периоде. Также нашей команде удалось создать несколько опасных моментов у ворот соперника, но превратить их в заброшенные шайбы не получилось. Во втором периоде игра перевернулась благодаря тому, что «Салават Юлаев» сумел забросить дважды. А вот нам так и не удалось после этого проявить себя в атаке. Наша команда здорово потрудилась сегодня. И если бы нам удалось забить, игра могла бы сложиться совсем по-другому, - передает слова Дуайера пресс-служба минской команды.