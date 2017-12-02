- Днем на раскатке было холоднее, а вечером потеплело, да и в пылу борьбы хорошо, пальцы чуть замерзли, а так хорошо. Лед очень хороший, единственное, в конце снега много было. Но, думаю, во многих дворцах КХЛ такого льда нет.

- Вам свистели с трибун?

- В Хельсинки меня здесь исторически "любят", так что привык к свистку трибун.

- Как вам вообще идея проводить игры на открытом воздухе?

- Супер! Матч на открытом воздухе - это праздник хоккея, атмосфера отличная, таких матчей надо делать больше, не только заграницей. В России есть современные футбольные стадионы, где можно играть. Дай бог, чтобы в будущем таких матчей было как можно больше.

- Общались с вашими партнерами. Показалось, что в рутине КХЛ такая игра радует.

- Конечно, это маленькое приключение. Многие вообще никогда не играли на свежем воздухе. Многие сыграли всего несколько раз. Это всегда хорошее настроение, а сегодня и выиграли.

- Свзязка с Шипачевым сразу сложилась.

- Что тут говорить, Вадим один из лучших центральных форвардов КХЛ. С такими ребятами легко играть, Серега Калинин много черновой работы делает, выцарапывает шайбы.

- Вы переписали рекорд СКА по количеству очков. Раньше был у Сушинского.

- Не знал. Сушинский - хороший игрок, приятно поэтому, - приводит слова Ковальчука корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, СКА обыграл «Йокерит» в первом матче КХЛ на открытом воздухе со счетом 4:3. У хозяев отличились Хенри Иконен, Томми Хухтала и Никлас Енсен. Гости ответили точными бросками Ильи Ковальчука, Ярно Коскиранты, Вадима Шипачева и Сергея Калинина.

Отметим, встречу в Хельсинки посетило 17645 зрителей, что стало рекордом для КХЛ.

После этого матча в активе петербуржцев 102 очка, они лидируют в общей таблице. Финская команда с 77 очками занимает третье место на Западе.

Следующий матч СКА проведет 4 декабря на выезде против "Нефтехимика", "Йокерит" днем позже встретится с "Северсталью".