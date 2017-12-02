- Новый рекорд КХЛ, замечательная погода, хороший лед. Удалось подкорректировать мелочи, игроки и болельщики очень довольны. Нужно чаще проводить подобные мероприятия. Я надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем провести Зимнюю классику в Санкт-Петербурге. Думали над стадионом «Санкт-Петербург», но на футбольной арене трибуны далеко от площадки. Здесь же все было близко. Мы благодарны нашим финским коллегам.



Такие матчи сложно организовать. Главный фактор - погода. Сегодня с божьей помощью нам повезло. Все остальное - дело техники. Построить трибуны, такие качественные борта - тоже непросто. Это важно, так как здесь, в отличие от Матча звезд, здесь есть столовая борьба, - приводит слова Ротенберга корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, СКА обыграл «Йокерит» в первом матче КХЛ на открытом воздухе со счетом 4:3. У хозяев отличились Хенри Иконен, Томми Хухтала и Никлас Енсен. Гости ответили точными бросками Ильи Ковальчука, Ярно Коскиранты, Вадима Шипачева и Сергея Калинина.

Отметим, встречу в Хельсинки посетило 17645 зрителей, что стало рекордом для КХЛ.

После этого матча в активе петербуржцев 102 очка, они лидируют в общей таблице. Финская команда с 77 очками занимает третье место на Западе.

Следующий матч СКА проведет 4 декабря на выезде против "Нефтехимика", "Йокерит" днем позже встретится с "Северсталью".