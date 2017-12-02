В составе победителей отличились Райан Спунер, Давид Пастрняк и Брэд Маршан. Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин весь матч провел в запасе, ворота защищал Туукка Раск.

«Бостон» набрал 28 очков и занимает девятое место на Востоке. У «Филадельфии» 23 очка и 14-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» - «Бостон» - 0:3

Голы: Спунер, 14:30, Пастрняк, 26:38, Маршан, 30:44